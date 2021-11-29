Путин освободил от НДФЛ при продаже жилья семьи с детьми: условия получения льготы

Норма коснется доходов от продажи квартир, которые получены с 1 января 2021 года. «Освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Воспользоваться льготой могут родители (усыновители) несовершеннолетних или учащихся на очном отделении детей в возрасте до 24 лет. Однако существуют и другие условия для освобождения от НДФЛ. Например, жилье предстоит приобрести в том же году, в котором продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Также кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не может стоить дороже новой или превышать 50 миллионов рублей. Плюс ко всему ни у кого из многодетной семьи не должно быть в собственности другой жилплощади, которая на 50% больше площади новой квартиры.