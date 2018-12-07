«Пусть лучше детьми занимается, а не по хирургам бегает»: Виктория Боня нанесла ответное оскорбление Алане Мамаевой

На днях между супругой скандального футболиста Павла Мамаева Аланой и моделью Викторией Боней разгорелась ожесточенная перепалка в Сети. Дело в том, что недавно Алана в очередной раз обвинила мужа в измене и дала интернет-пользователям понять, что в том числе Павел крутил роман и с Викторией. Предполагаемая «любовница» молчать не стала.

«Она совсем психопатка видимо, да и льстит она своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным — прим.ред.) и пришла поддержать его! А жена Мамаева Пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает, бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут ни один, ни другой», — заявила Боня в ответ на комментарий одного из фолловеров под ее свежим постом (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).