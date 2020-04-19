Пугачева с детьми, Навка и другие звезды поздравляют с Пасхой
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Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля, поэтому наша редакционная лента Instagram пестрит традиционными пасхальными угощениями и самыми теплыми поздравлениями от звезд.
Лиза и Гарри Галкины прочитали стихотворение, а их отец, шоумен Максим Галкин, опубликовал поздравительное видео в блоге. В конце к детям присоединилась мама, которая вместе с ними поздравила христиан.
«Со Светлой Пасхой!!!🌿🐣🐣🐣✨🌿 Пусть мир и солнце светят ярче, доброта, войдя в ваш дом, его не покидает, любовь и счастье живут в ваших сердцах! 💗 Один добрый поступок вдохновляет на новые!! Будьте чьим-то вдохновением!» – поздравила Татьяна Навка.
Юлия Проскурякова поделилась фрагментом подготовки к празднику — Игорь Николаев с дочкой вместе украшали яйца.
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Яйца украсили, кулич пасхальный испекли! К Пасхе готовы! 🙏🏻❤️ Всех с Праздником!🙌🏻 P.s. Кулич пекла в мультиварке, кому интересен рецепт с удовольствием поделюсь, пишите в комменатриях😉 с @igor_nikolaev_music и #верониканиколаева песня - @alla_orfey ❤️ #кулич #пасха #готовимдома #христосвоскресе🙏 #спраздником
Из-за пандемии коронавируса в этом году богослужения прошли без прихожан. И, если в минувшем году, многие звезды лично посетили храмы в ночь с субботы на воскресенье, то в этом году была доступна онлайн-трансляция. Яна Поплавская – одна из немногих звезд, кто вышел из дома в пасхальную ночь, чтобы послушать колокольный звон. «Христос Воскресе! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и пребывающим во гробах жизнь даровав! Пожалуй, это самый долгожданный праздник в этом году. С трепетом сегодня ждали схождения благодатного огня. Вечером пришли к храму, стояли за оградой, слушали колокольный звон. Пусть это будет переломный момент, символизирующий начало новой жизни в нашем настоящем. Желаю вашим семьям здоровья, счастья и любви. С праздником Светлой Пасхи!» – написала актриса.
Марина Газманова поделилась архивным видео: «Христос Воскресе!❤️ ( в прошлом году всю ночь простояли в молитвах) #пасха #2020 #love #live #спраздником».
«Христос Воскрес ! 🙏🏼 Сами напекли куличей, сами освятили, трижды прочитав молитву «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» Пусть все будут здоровы и счастливы ! #ПАСХА 👼🏼» – написала Ирина Дубцова.
«Здоровья, света, тепла в дом! Пусть ваше сердце и сердца близких будут преисполнены добром! Вместе мы преодолеем все перипетии, выпавшие на нашем пути. Со светлым Христовым Воскресеньем!» – поздравила Зара.
Наталья Подольская показала, как с мужем и сыном играют в битки яиц.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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