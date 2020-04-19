Пугачева с детьми, Навка и другие звезды поздравляют с Пасхой

Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля, поэтому наша редакционная лента Instagram пестрит традиционными пасхальными угощениями и самыми теплыми поздравлениями от звезд.

Лиза и Гарри Галкины прочитали стихотворение, а их отец, шоумен Максим Галкин, опубликовал поздравительное видео в блоге. В конце к детям присоединилась мама, которая вместе с ними поздравила христиан.