Публицист Дмитрий Быков впал в кому после отека мозга

Писатель Дмитрий Быков находится в крайне тяжелом состоянии в больнице Уфы, сообщает портал Mash.ru. Туда 51-летний публицист прилетел, чтобы выступить с лекцией. Ему стало плохо еще в самолете, об этом экипаж сообщил на подлете к столице Башкирии. Лайнер находился в воздухе еще минимум полчаса, а в аэропорту его встречала бригада скорой помощи. Для того чтобы сделать ЭКГ, Быкова держали пять человек, так как он был перевозбужден и сильно махал руками. После его сразу отправили в больницу.
Фото: Instagram
У Быкова произошел отек мозга, и он впал в кому. На консилиуме врачи решили, что транспортировать в Москву его опасно. Вечером медики соберутся еще раз. Сейчас писатель дышит с помощью ИВЛ.
Впавшему в кому Быкову поставили первичный диагноз – энцефалопатия (поражение головного мозга). У писателя множество хронических заболеваний: гипертония, сахарный диабет и постоянное переутомление. «С Дмитрием Быковым работают лучшие республиканские специалисты», - прокомментировал ситуацию и.о. министра здравоохранения республики Башкортостан Максим Забелин.
Дмитрий Быков - известный публицист, писатель, литературный критик, теле- и радиоведущий. С Михаилом Ефремовым издавал видеовыпуски проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram