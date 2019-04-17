Публицист Дмитрий Быков впал в кому после отека мозга

Писатель Дмитрий Быков находится в крайне тяжелом состоянии в больнице Уфы, сообщает портал Mash.ru. Туда 51-летний публицист прилетел, чтобы выступить с лекцией. Ему стало плохо еще в самолете, об этом экипаж сообщил на подлете к столице Башкирии. Лайнер находился в воздухе еще минимум полчаса, а в аэропорту его встречала бригада скорой помощи. Для того чтобы сделать ЭКГ, Быкова держали пять человек, так как он был перевозбужден и сильно махал руками. После его сразу отправили в больницу.