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Психологическое состояние большинства оставляет желать лучшего: как российские мамы прожили 2020 год

В преддверии Дня матери в России Letidor и SelfMama провели опрос.

2020 год для многих из нас оказался очень трудным. В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, узнали, что такое карантин, дистанционное обучение и удаленная работа. Мы отменяли глобальные покупки и поездки, мы научились быть экономнее и видеть счастье даже в мелочах. Но все это, конечно же, сказалось как на жизненных планах, так и на психологическом состоянии россиян.

Сайт для родителей Letidor.ru и проект SelfMama решили выяснить, как российские мамы прожили этот непростой 2020 год, и в течение недели проводили масштабное исследование.

А сегодня, в честь Дня матери они готовы объявить итоги. В опросе, кстати, приняло участие больше 2000 человек.

Об общем психологическом состоянии российских мам

Во время опроса выяснилось, что психологическое состояние большинства мам оставляет желать лучшего.

26% респондентов ответили, что психологически истощены.

22% мам признались, что испытывают гигантскую усталость.

Почти столько же участниц опроса (21%) испытывают тревогу больше обычного.

На вопрос «Как вы оцениваете свое психологическое состояние по итогам 2020 года?» 22% респондентов отметили, что они в норме. И всего лишь у 9%мам «все прекрасно».

О тревогах российских мам

Опрос показал, что больше всего мамы тревожатся за здоровье и школьное обучение.

38% опрошенных признались, что в 2020 году основные родительские тревоги были связаны со здоровьем ребенка из-за пандемии.

25% участниц отметили, что в 2020 году больше всего их тревожило дистанционное обучение ребенка.

Трудности в совмещении работы и материнства, а также вопрос, чем дома занять ребенка, беспокоят 14% и 10% респондентов соответственно.

Фото: Фото: Depositphotos

О дистанционном обучении

Почти половина участниц опроса против дистанционного образования.

48% мам назвали дистанционное обучение испытанием года для всей семьи.

10% участниц опроса вполне устраивает такая форма обучения.

Чуть больше (12%) считают, что не все так плохо, как жалуются многие.

А11% респондентов отметили, что весной с дистанционным обучением все было ужасно, а осенью стало лучше.

О работе российских мам

Из опроса выяснилось, что большинство мам работают.

43% опрошенных продолжают посещать офис.

14% мам работают на удаленке.

10% участниц опроса отметили, что на данный момент вынуждены совмещать удаленку и работу в офисе.

33% опрошенных отметили, что на данный момент не работают вообще.

Фото: Фото: Depositphotos

О присмотре за школьником

Мы задали родителям вопрос: «Если ваш ребенок учится на дистанционке, а вам приходится ездить на работу, кто остается с ним дома

31% респондентов признались, что их ребенок может оставаться дома один.

14% мам высказались, что в таком случае им на помощь приходит бабушка.

Почти такое же количество участниц (13%) отметили, что сами присматривают за школьниками, так как сейчас находятся дома.

5% мам ответили, что за их школьником присматривает муж и 6% проголосовали за старшего ребенка/родственника/друга семьи.

О личных достижениях мам

Вопрос «Какие личные замыслы вам удалось реализовать в 2020 году?» выявил основную проблему российских мам.

43% опрошенных констатировали факт, что на личные планы у них совсем нет времени.

15% мам отметили, что прокачали способность справляться с собственными эмоциями.

Обучение, марафон, курсы в этом году прошли 12% участниц опроса.

10%занялись спортом и здоровьем, столько же признались, что им удалось съездить в путешествие.

Меньше всего голосов досталось личным достижениям, связанным с карьерой: устроилось на работу 7% опрошенных, получило повышение – 3%.

О моральной поддержке мам

Российские мамы ответили на наш вопрос: «У кого вы чаще всего ищете поддержку и понимание?»

Фото: Фото: Depositphotos

30% признались, что со своими эмоциями всегда справляются самостоятельно.

Второе место досталось мужьям:

25% опрошенных ищут поддержку у супругов.

По 13% голосов участницы опроса отдали родителям и друзьям. А10% мам чаще всего ищут понимания со стороны детей.

Также выяснилось, что российским женщинам (4%) помогают успокоиться их домашние питомцы.

А вот за помощью к психологам российские мамы обращаться не спешат: лишь 2% мам рассматривают такой вариант поддержки. Коллегам досталось еще меньше голосов – всего 1%.

Фото и видео: Depositphotos

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