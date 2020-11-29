Психологическое состояние большинства оставляет желать лучшего: как российские мамы прожили 2020 год
2020 год для многих из нас оказался очень трудным. В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, узнали, что такое карантин, дистанционное обучение и удаленная работа. Мы отменяли глобальные покупки и поездки, мы научились быть экономнее и видеть счастье даже в мелочах. Но все это, конечно же, сказалось как на жизненных планах, так и на психологическом состоянии россиян.
Сайт для родителей Letidor.ru и проект SelfMama решили выяснить, как российские мамы прожили этот непростой 2020 год, и в течение недели проводили масштабное исследование.
А сегодня, в честь Дня матери они готовы объявить итоги. В опросе, кстати, приняло участие больше 2000 человек.
Об общем психологическом состоянии российских мам
Во время опроса выяснилось, что психологическое состояние большинства мам оставляет желать лучшего.
26% респондентов ответили, что психологически истощены.
22% мам признались, что испытывают гигантскую усталость.
Почти столько же участниц опроса (21%) испытывают тревогу больше обычного.
На вопрос «Как вы оцениваете свое психологическое состояние по итогам 2020 года?» 22% респондентов отметили, что они в норме. И всего лишь у 9%мам «все прекрасно».
О тревогах российских мам
Опрос показал, что больше всего мамы тревожатся за здоровье и школьное обучение.
38% опрошенных признались, что в 2020 году основные родительские тревоги были связаны со здоровьем ребенка из-за пандемии.
25% участниц отметили, что в 2020 году больше всего их тревожило дистанционное обучение ребенка.
Трудности в совмещении работы и материнства, а также вопрос, чем дома занять ребенка, беспокоят 14% и 10% респондентов соответственно.
Фото: Фото: Depositphotos
О дистанционном обучении
Почти половина участниц опроса против дистанционного образования.
48% мам назвали дистанционное обучение испытанием года для всей семьи.
10% участниц опроса вполне устраивает такая форма обучения.
Чуть больше (12%) считают, что не все так плохо, как жалуются многие.
А11% респондентов отметили, что весной с дистанционным обучением все было ужасно, а осенью стало лучше.
О работе российских мам
Из опроса выяснилось, что большинство мам работают.
43% опрошенных продолжают посещать офис.
14% мам работают на удаленке.
10% участниц опроса отметили, что на данный момент вынуждены совмещать удаленку и работу в офисе.
33% опрошенных отметили, что на данный момент не работают вообще.
Фото: Фото: Depositphotos
О присмотре за школьником
Мы задали родителям вопрос: «Если ваш ребенок учится на дистанционке, а вам приходится ездить на работу, кто остается с ним дома?»
31% респондентов признались, что их ребенок может оставаться дома один.
14% мам высказались, что в таком случае им на помощь приходит бабушка.
Почти такое же количество участниц (13%) отметили, что сами присматривают за школьниками, так как сейчас находятся дома.
5% мам ответили, что за их школьником присматривает муж и 6% проголосовали за старшего ребенка/родственника/друга семьи.
О личных достижениях мам
Вопрос «Какие личные замыслы вам удалось реализовать в 2020 году?» выявил основную проблему российских мам.
43% опрошенных констатировали факт, что на личные планы у них совсем нет времени.
15% мам отметили, что прокачали способность справляться с собственными эмоциями.
Обучение, марафон, курсы в этом году прошли 12% участниц опроса.
10%занялись спортом и здоровьем, столько же признались, что им удалось съездить в путешествие.
Меньше всего голосов досталось личным достижениям, связанным с карьерой: устроилось на работу 7% опрошенных, получило повышение – 3%.
О моральной поддержке мам
Российские мамы ответили на наш вопрос: «У кого вы чаще всего ищете поддержку и понимание?»
Фото: Фото: Depositphotos
30% признались, что со своими эмоциями всегда справляются самостоятельно.
Второе место досталось мужьям:
25% опрошенных ищут поддержку у супругов.
По 13% голосов участницы опроса отдали родителям и друзьям. А10% мам чаще всего ищут понимания со стороны детей.
Также выяснилось, что российским женщинам (4%) помогают успокоиться их домашние питомцы.
А вот за помощью к психологам российские мамы обращаться не спешат: лишь 2% мам рассматривают такой вариант поддержки. Коллегам досталось еще меньше голосов – всего 1%.
Фото и видео: Depositphotos
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