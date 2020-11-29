Психологическое состояние большинства оставляет желать лучшего: как российские мамы прожили 2020 год

2020 год для многих из нас оказался очень трудным. В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, узнали, что такое карантин, дистанционное обучение и удаленная работа. Мы отменяли глобальные покупки и поездки, мы научились быть экономнее и видеть счастье даже в мелочах. Но все это, конечно же, сказалось как на жизненных планах, так и на психологическом состоянии россиян.

Сайт для родителей Letidor.ru и проект SelfMama решили выяснить, как российские мамы прожили этот непростой 2020 год, и в течение недели проводили масштабное исследование.

А сегодня, в честь Дня матери они готовы объявить итоги. В опросе, кстати, приняло участие больше 2000 человек.

Об общем психологическом состоянии российских мам

Во время опроса выяснилось, что психологическое состояние большинства мам оставляет желать лучшего.