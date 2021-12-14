Психолог назвал способы справиться с предновогодней суетой и не сойти с ума от стресса

По мнению психолога из Екатеринбурга Ильи Шибаева, волнение возникает из-за понимания, что праздник особенный и происходит лишь раз в год, поэтому все должно быть идеально. Он советует подготовить все заранее, чтобы снизить внутреннее напряжение, передает «Российская газета».

В первую очередь важно представить, как вы хотите встретить Новый год. Определитесь с компанией, местом и подарками для близких, а чтобы ничего не упустить, записывайте все задуманное на бумаге. «Между прочим, зафиксированная таким образом речь дает больше эффекта, чем устная. Мы намного продуктивнее помним написанное, чем просто высказанное вслух, и это будет являться некой шпаргалкой, для того чтобы ничего не забыть», — уверил психолог.

Также он посоветовал не строить грандиозных планов, которые наверняка не позволят совпасть желаемому и действительному без стресса. Причем, даже если придется провести праздник в одиночку, не стоит расстраиваться, пофантазируйте и сделайте его нестандартным и незабываемым.