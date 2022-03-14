Прямые перелеты в какие страны доступны для российских туристов

Так, в марте 2022 года российские туристы могут путешествовать в 15 стран. «В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России (на которых могут лететь туристы) заявлены в 15 стран. Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», — говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Между тем в апреле и мае список стран, доступных для прямых авиарейсов, пополнится. О намерениях вернуться в Россию в этот период заявили несколько иностранных компаний. Таким образом удастся возобновить полеты в азиатском и ближневосточном направлении. Например, из московского аэропорта Домодедово с 26 апреля можно отправиться с Амман (Иордания), а с 30 апреля станет доступным прямой перелет в Шарм Эль Шейх (Египет). Также раз в неделю будет осуществляться рейс из Минеральных Вод в Ереван.