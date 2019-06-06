«Провокация удалась»: Гордон резко высказалась по поводу скандала с Собчак

Екатерина Гордон в социальной сети опубликовала большой пост, который расставил все точки над i после вчерашнего скандала с Ксенией Собчак.
5 июня телеведущая рассуждала о благородстве. «Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной». Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова». А вы как думаете?» — спросила подписчиков Ксения Собчак.
Под ее сообщением появился комментарий от имени Гордон. В нем певица и юрист сделала резкий выпад в сторону Ксении: «Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая. Я смогла, а ты?» — жестко ответила Гордон.
Переписка попала в СМИ и вызвала бурную реакцию общественности.
Гордон назвала все случившееся провокацией и обещала, что проведет расследование, чтобы выяснить, кому это было нужно.
«Новость о том, что Гордон якобы назвала Собчак ,старой и страшной, продолжает набирать обороты. Как вы поняли: я этого не делала. Я узнала об этом в полдень, когда мне позвонил Олег Цуриков (НСН) уточнить: что стряслось. Мне понадобилось какое-то время, чтобы найти источник конфликта - а именно комментарий оставленный от моего аккаунта под постом Ксении. Мы с моим директором провели небольшое расследование - и вот его итог... Если получу в ближайшее время более точную информацию напишу заявление в полицию», - пояснила Гордон.
Она также рассказала, что накануне в ее соцсети совершали вход с другого телефона, а пару дней назад ей поступали письма со странными обещаниями.
«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты. Провокация удалась - но может быть это лишний повод напомнить всем нам: что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год. И как вы понимаете не считаю себя старой, страшной и неудачливой;) (комментарий был о том, что мы обе, мол, такие). Надеюсь теперь все ясно», - расставила акценты Гордон.
В конце сообщения она добавила, что вообще редко оставляет комментарии в социальных сетях.
А вы на чьей стороне? Это была провокация?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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