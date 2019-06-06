logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Провокация удалась»: Гордон резко высказалась по поводу скандала с Собчак

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Екатерина Гордон

Фото: Instagram
Шумиха поднялась после появления в Instagram Ксении неприятных комментариев от Екатерины.

Екатерина Гордон в социальной сети опубликовала большой пост, который расставил все точки над i после вчерашнего скандала с Ксенией Собчак.

5 июня телеведущая рассуждала о благородстве. «Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной». Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова». А вы как думаете?» — спросила подписчиков Ксения Собчак.

Ксения Собчак

Под ее сообщением появился комментарий от имени Гордон. В нем певица и юрист сделала резкий выпад в сторону Ксении: «Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая. Я смогла, а ты?» — жестко ответила Гордон.

Екатерина Гордон

Переписка попала в СМИ и вызвала бурную реакцию общественности.

Гордон назвала все случившееся провокацией и обещала, что проведет расследование, чтобы выяснить, кому это было нужно.

«Новость о том, что Гордон якобы назвала Собчак ,старой и страшной, продолжает набирать обороты. Как вы поняли: я этого не делала. Я узнала об этом в полдень, когда мне позвонил Олег Цуриков (НСН) уточнить: что стряслось. Мне понадобилось какое-то время, чтобы найти источник конфликта - а именно комментарий оставленный от моего аккаунта под постом Ксении. Мы с моим директором провели небольшое расследование - и вот его итог... Если получу в ближайшее время более точную информацию напишу заявление в полицию», - пояснила Гордон.

Катя Гордон представила доказательства

Она также рассказала, что накануне в ее соцсети совершали вход с другого телефона, а пару дней назад ей поступали письма со странными обещаниями.

«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты. Провокация удалась - но может быть это лишний повод напомнить всем нам: что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год. И как вы понимаете не считаю себя старой, страшной и неудачливой;) (комментарий был о том, что мы обе, мол, такие). Надеюсь теперь все ясно», - расставила акценты Гордон.

В конце сообщения она добавила, что вообще редко оставляет комментарии в социальных сетях.

А вы на чьей стороне? Это была провокация?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...