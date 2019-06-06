«Провокация удалась»: Гордон резко высказалась по поводу скандала с Собчак

Она также рассказала, что накануне в ее соцсети совершали вход с другого телефона, а пару дней назад ей поступали письма со странными обещаниями.

«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты. Провокация удалась - но может быть это лишний повод напомнить всем нам: что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год. И как вы понимаете не считаю себя старой, страшной и неудачливой;) (комментарий был о том, что мы обе, мол, такие). Надеюсь теперь все ясно», - расставила акценты Гордон.

В конце сообщения она добавила, что вообще редко оставляет комментарии в социальных сетях.

А вы на чьей стороне? Это была провокация?