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Проверяем слухи: 50-летняя Дженнифер Энистон закрутила роман с 49-летним режиссером?

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Дженнифер Энистон

Фото: Lev Radin/globallookpress

Российские и иностранные СМИ обсуждают новый роман Дженнифер Энистон с Уиллом Спеком.

Фотография нарядной актрисы Дженнифер Энистон с импозантным режиссером Уиллом Спеком вызвала волну обсуждений в иностранных и российских СМИ. Ссылаясь на издание Woman’s Day, которое сообщило о «тайном свидании» пары, все написали о новом романе звезды.

«Влюбленные познакомились три года назад на съемках фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого был Уилл. В последние несколько недель любопытные папарацци то и дело застают пару на очередном тайном свидании», — пишет пресса.

Портал GossipCop, специализирующийся на проверке слухов, связался с представителем актрисы, который окрестил эту информацию «полной чушью». Актриса действительно ужинала с режиссером на прошлой неделе, но их связывают исключительно деловые и дружеские отношения. Год назад Woman’s Day называл подружкой того же режиссера ее коллегу Кортни Кокс.

55-летняя Кортни Кокс, 50-летняя Дженнифер Энистон и 49-летний Уилл Спек знакомы несколько лет. Мужчина сопровождает подруг в путешествиях и «назначает им свидания» в ресторанах на протяжении нескольких лет.

Фото: globallookpress

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