Против вдовы Иосифа Кобзона подали иск на 18 миллионов

«Я в этой истории не участвую. Слышала что-то краем уха и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. СМИ лучше меня знают, что происходит. Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают», — прокомментировала ситуацию в беседе с «КП» Нелли Кобзон.

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, не дожив 12 дней до 81-го дня рождения. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.