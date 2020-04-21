Против вдовы Иосифа Кобзона подали иск на 18 миллионов
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Бывший помощник Иосифа Кобзона в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флерова через суд требуют от вдовы артиста вернуть им 18 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Еще в 2009 году они одолжили у певца 300 тысяч долларов на открытие музея в Германии, проект не был реализован, а деньги Кобзону так и не вернули. Тогда Иосиф Давыдович взял в залог 141 картину и обратился в суд, чтобы вернуть долг. Суд постановил арестовать еще 337 картин, а также три раритетных ларца, принадлежащих паре должников. В итоге теперь, спустя полтора года после смерти певца, Флерова подала ответный иск на его вдову Нелли Кобзон, требуя вернуть находящиеся в залоге картины и ларцы, оцененные в 18 миллионов. Дело в том, что долг этот официально является недействительным, так как никто из наследников Кобзона не подал заявлений о правопреемстве.
«Я в этой истории не участвую. Слышала что-то краем уха и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. СМИ лучше меня знают, что происходит. Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают», — прокомментировала ситуацию в беседе с «КП» Нелли Кобзон.
Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, не дожив 12 дней до 81-го дня рождения. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.
Фото: globallookpress
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