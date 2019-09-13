«Прости меня и покойся с миром»: Анфиса Чехова сообщила о смерти отца

«Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его... Спасибо тебе, папочка, за Жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам! Мне очень жаль, что у нас не получилось с тобой быть близкими людьми. Прости меня и покойся с миром», — написала она под трогательной фотографией из семейного архива.
Бывший профессиональный спортсмен-борец Александр Иванович Корчунов родился 6 декабря 1949 года. В молодости он сменил несколько профессий — занимался бизнесом, политикой, работал охранником, состоял в партии ЛДПР и возил Владимира Жириновского. Увлекался ведами и учением Кришны.
В последние годы пожилой мужчина, который рано покинул семью и никогда не помогал Анфисе и ее маме, поучаствовал в ряде ток-шоу, чем потрепал немало нервов дочери. Несмотря на это Анфисе удалось помириться с ним.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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