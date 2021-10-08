Проснись и пой! Эксперты рассказали, как взбодриться утром без кофе и вреда для здоровья

Чрезмерное употребление кофе оказывает влияние на работу нервной системы, частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Кроме того, напиток может спровоцировать бессонницу, чувство беспокойства, головные боли и прочее.

Как быть бодрым без употребления кофе, в беседе с Today рассказали специалисты в области здорового питания Маделин Фернстром и Кристин Киркпатрик. В качестве главного совета они порекомендовали выпивать стакан прохладной воды сразу после сна: «Большинство людей обезвожены, поскольку не употребляют нужное количество жидкости. Это вызывает усталость, поэтому надо пить воду, она освежает и заряжает энергией».

Также по утрам эффективна ароматерапия, ее можно использовать даже во время завтрака. Например, масла с ароматом лаванды уменьшают усталость, а розмарин делает людей более бдительными. Для самого завтрака стоит выбрать продукты с низким гликемическим индексом и не забывать про белок, а кофе заменить чаем.

Еще полезны для борьбы с усталостью прогулки на свежем воздухе, физическая активность и общение с близкими людьми.