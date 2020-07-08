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Проскурякова с Николаевым, Рудковская и другие звезды поздравляют с Днем семьи, любви и верности

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Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном

Фото: Instagram Яны Рудковской

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь этого замечательного праздника знаменитости публикуют фотографии с самыми близкими людьми и пишут теплые поздравления.

Юлия Проскурякова в честь Дня семьи, любви и верности опубликовала фото с супругом Игорем Николаевым и дочерью Вероникой.

«Доброе утро .Сегодня чудесный праздник — День семьи, любви и верности! Для меня семья — это настоящее Чудо, мы все такие разные, но мы дополняем друг друга. Делая что-то вместе, результат всегда получается неожиданным, интересным и лучше! Вместе мы Команда!! Поздравляю всех моих подписчиков , от всей нашей семьи! Еще раз с праздником! Любите близких, верьте в чудо и будьте счастливы!», — поздравила всех Яна Рудковская.

Екатерина Волкова с семьей

Фото: Instagram Екатерины Волковой

«С днём семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведённое рядом с родными, ведь они самое главное, что у нас есть. Напоминайте им чаще как сильно вы их любите, и помните, любые трудности преодолимы пока вы дорожите друг другом!», — подписала фото с мужем и дочкой Екатерина Волкова.

Марина Юдашкина показала семейные фотографии с супругом Валентином, дочерью Галиной, ее мужем Петром и внуками.

«День семьи любви и верности 2020! Дарите любовь близким и родным людям! Поздравляем с Праздником!», — поздравила она.

Инна Маликова опубликовала в Instagram фото своего многочисленного семейства.

Семья Маликовых

Фото: Instagram Инны Маликовой

«С днём семьи, любви и верности!❤️❤️❤️ Желаю каждому, чтобы в семье царила гармония, взаимоуважение и любовь. Наши родные — это самое бесценное, что у нас есть! Давайте как можно чаще напоминать им, как сильно мы ими дорожим. Безумно люблю вас, мои дорогие!», — поздравила всех она.

Михаил Галустян опубликовал картинку своей семьи, нарисованную в стиле популярного мультсериала «Симпсоны».

«Сегодня вся Россия празднует День семьи, любви и верности. Отмечайте своих родных в комментариях, а лучше прямо сейчас позвоните им и лишний раз напомните, как сильно вы их любите», — написал шоумен.

Зара опубликовала в честь праздника очень живописную фотосессию с сыновьями.

Денис Клявер показал очень трогательный снимок с любимыми женой и сыном.

Семья Дениса Клявера

Фото: Instagram Дениса Клявера

«Благополучия и взаимопонимания в каждый дом. Берегите своё счастье. С днём семьи, любви и верности», — поздравил певец.

Арман Давлетяров

Фото: Instagram Армана Давлетярова

«С праздником друзья, сегодня в России-День Семьи, Любви и Верности! Главное в жизни — это семья. Карьера — не ждет тебя дома, деньги — не вытрут слезы, а слава — не обнимет ночью. Береги себя и своих близких!», — подписал семейное фото Арман Давлетяров.

Ирина Гринева с семьей

Фото: Instagram Ирины Гриневой

«День семьи, любви и верности! День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Прекрасный праздник! Хорошо, что он у нас есть. Меня всегда удивляет история этих святых .Вообще любовь и верность едино ,без верности нет любви. Мне нравится слова В.Высоцкого: "В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится". Поздравляю всех влюбленных,всех любящих и всех, кто мечтает о любви, на этой земле нам дано такое благо обрести семью..», — очень трогательно обратилась к друзьям и поклонникам Ирина Гринева.

Фото: Instagram

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