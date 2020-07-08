Проскурякова с Николаевым, Рудковская и другие звезды поздравляют с Днем семьи, любви и верности
Фото: Instagram Яны Рудковской
Юлия Проскурякова в честь Дня семьи, любви и верности опубликовала фото с супругом Игорем Николаевым и дочерью Вероникой.
«Доброе утро .Сегодня чудесный праздник — День семьи, любви и верности! Для меня семья — это настоящее Чудо, мы все такие разные, но мы дополняем друг друга. Делая что-то вместе, результат всегда получается неожиданным, интересным и лучше! Вместе мы Команда!! Поздравляю всех моих подписчиков , от всей нашей семьи! Еще раз с праздником! Любите близких, верьте в чудо и будьте счастливы!», — поздравила всех Яна Рудковская.
Фото: Instagram Екатерины Волковой
«С днём семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведённое рядом с родными, ведь они самое главное, что у нас есть. Напоминайте им чаще как сильно вы их любите, и помните, любые трудности преодолимы пока вы дорожите друг другом!», — подписала фото с мужем и дочкой Екатерина Волкова.
Марина Юдашкина показала семейные фотографии с супругом Валентином, дочерью Галиной, ее мужем Петром и внуками.
«День семьи любви и верности 2020! Дарите любовь близким и родным людям! Поздравляем с Праздником!», — поздравила она.
Инна Маликова опубликовала в Instagram фото своего многочисленного семейства.
Фото: Instagram Инны Маликовой
«С днём семьи, любви и верности!❤️❤️❤️ Желаю каждому, чтобы в семье царила гармония, взаимоуважение и любовь. Наши родные — это самое бесценное, что у нас есть! Давайте как можно чаще напоминать им, как сильно мы ими дорожим. Безумно люблю вас, мои дорогие!», — поздравила всех она.
Михаил Галустян опубликовал картинку своей семьи, нарисованную в стиле популярного мультсериала «Симпсоны».
«Сегодня вся Россия празднует День семьи, любви и верности. Отмечайте своих родных в комментариях, а лучше прямо сейчас позвоните им и лишний раз напомните, как сильно вы их любите», — написал шоумен.
Зара опубликовала в честь праздника очень живописную фотосессию с сыновьями.
Денис Клявер показал очень трогательный снимок с любимыми женой и сыном.
Фото: Instagram Дениса Клявера
«Благополучия и взаимопонимания в каждый дом. Берегите своё счастье. С днём семьи, любви и верности», — поздравил певец.
Фото: Instagram Армана Давлетярова
«С праздником друзья, сегодня в России-День Семьи, Любви и Верности! Главное в жизни — это семья. Карьера — не ждет тебя дома, деньги — не вытрут слезы, а слава — не обнимет ночью. Береги себя и своих близких!», — подписал семейное фото Арман Давлетяров.
Фото: Instagram Ирины Гриневой
«День семьи, любви и верности! День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Прекрасный праздник! Хорошо, что он у нас есть. Меня всегда удивляет история этих святых .Вообще любовь и верность едино ,без верности нет любви. Мне нравится слова В.Высоцкого: "В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится". Поздравляю всех влюбленных,всех любящих и всех, кто мечтает о любви, на этой земле нам дано такое благо обрести семью..», — очень трогательно обратилась к друзьям и поклонникам Ирина Гринева.
Фото: Instagram
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