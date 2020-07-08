Проскурякова с Николаевым, Рудковская и другие звезды поздравляют с Днем семьи, любви и верности

«С днём семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведённое рядом с родными, ведь они самое главное, что у нас есть. Напоминайте им чаще как сильно вы их любите, и помните, любые трудности преодолимы пока вы дорожите друг другом!», — подписала фото с мужем и дочкой Екатерина Волкова.

Марина Юдашкина показала семейные фотографии с супругом Валентином, дочерью Галиной, ее мужем Петром и внуками.