Пропавший муж Екатерины Архаровой нашелся

На днях Екатерина Архарова напугала интернет-пользователей сообщением о пропаже своего супруга, бизнесмена Артема Илясова. Однако спустя три дня после пропажи муж актрисы нашелся. «Друзья, всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова. Благодаря им нашелся Артем. Живой. Уже все в порядке, слава Богу! Спасибо от всего сердца! Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролет не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтеров. Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным», — цитирует StarHit пост из Instagram Екатерины Архаровой.
Подписчики актрисы обрадовались тому, что эта история благополучно завершилась, однако нашлись и те, кто предположил, что это был неудачный пиар-ход или бытовой скандал. Некоторые из фолловеров посчитали, что мужчина пропал из-за ссоры с супругой, либо же у него есть любовница. Из-за обилия негативных комментариев Екатерина приняла решение удалить запись из блога. «На несчастье человека, которое он пережил, обрушился шквал обвинений переходящих на личности. Не надо мне было делиться хорошей новостью, о том, что органы у нас великолепно работают и мужа нашли! Уже завтра смогу обнять Артема! А вам желаю побольше добра, веры и любви!» — обратилась Архарова к подписчикам, предварительно закрыв комментарии к обновленной публикации.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram