Пропавший муж Екатерины Архаровой нашелся

На днях Екатерина Архарова напугала интернет-пользователей сообщением о пропаже своего супруга, бизнесмена Артема Илясова. Однако спустя три дня после пропажи муж актрисы нашелся. «Друзья, всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова. Благодаря им нашелся Артем. Живой. Уже все в порядке, слава Богу! Спасибо от всего сердца! Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролет не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтеров. Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным», — цитирует StarHit пост из Instagram Екатерины Архаровой.