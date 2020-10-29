Пропавший кот благодаря случайности вернулся к семье спустя восемь лет

Зоозащитница Паула Милтон приехала забрать животных. На теле Мо она нашла микрочип, благодаря которому нашла первых хозяев черного кота. «Это была одна из моих лучших задач за время работы спасателем животных», - прокомментировала Милтон.

Иззи Харрис уточнила, что вся семья была в шоке, услышав новости о Мо. По ее словам, постоянно в СМИ появляются новости о том, что животные возвращаются спустя много лет домой, но она не верила, что то же самое произойдет с ними.

«Удивительно, что он вернулся, и очень приятно знать ,что есть так много добрых людей, которые готовы помогать животным, и знать, что Мо был в безопасности все эти годы», - подчеркнула она.