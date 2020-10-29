Пропавший кот благодаря случайности вернулся к семье спустя восемь лет
Семья Харрис взяла черного кота из приюта более десяти лет назад. В 2012 году животное пропало. Владельцы питомца надеялись его найти, а когда поиски не дали результатов, верили, что четвероногого кто-то забрал себе. При этом они допускали и худший сценарий.
Выяснилось, что кот все это время жил у другого хозяина вместе с кошками в районе Ллансамлет. Когда мужчина скончался, Мо подкармливал сосед. Он обратился за помощью к сотрудникам Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.
Зоозащитница Паула Милтон приехала забрать животных. На теле Мо она нашла микрочип, благодаря которому нашла первых хозяев черного кота. «Это была одна из моих лучших задач за время работы спасателем животных», - прокомментировала Милтон.
Иззи Харрис уточнила, что вся семья была в шоке, услышав новости о Мо. По ее словам, постоянно в СМИ появляются новости о том, что животные возвращаются спустя много лет домой, но она не верила, что то же самое произойдет с ними.
«Удивительно, что он вернулся, и очень приятно знать ,что есть так много добрых людей, которые готовы помогать животным, и знать, что Мо был в безопасности все эти годы», - подчеркнула она.
Фото: pixabay.com
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