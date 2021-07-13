Пропала без вести: 85-летнюю сестру Нонны Мордюковой не могут найти с апреля
Нонна Мордюкова ушла из жизни в апреле 2008 года. Все наследство она оставила сестре Наталье, которая была с ней в последние годы жизни. Но через несколько лет после смерти народной артистки СССР обнаружились внуки, о которых актриса не знала. ДНК-экспертиза подтвердила генетическую связь с вновь появившимися родственниками.
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Фото: Anton Kavashkin/ Global Look press
Тогда Наталья Катаева поступила по-честному, разделила наследство. Сама она осталась жить в квартире покойной сестры.
И вот уже несколько месяцев Наталья Катаева не выходит на связь. Об этом в программе «Пусть говорят» рассказала ее экс-невестка Лилиана Новикова. Она сообщила, что хотела по телефону поздравить бывшую свекровь с 85-летием, но не смогла до нее дозвониться. «Мы не знаем, где она. Все телефоны заблокированы», — поведала Новикова.
На вопрос, почему близкие до сих пор не обратились в полицию, Новикова ответила, что они были уверены, что рядом с Натальей Катаевой находятся люди, которым можно доверять.
У Нонны Мордюковой был единственный сын Владимир, которого она родила в 13-летнем браке с Вячеславом Тихоновым. Владимир, как и его знаменитые родители, стал актером. Он даже снимался с матерью. Но в 1990-м 40-летний актер внезапно скончался. Его бывшая жена Наталья Варлей утверждала, что смерть могла случиться от передозировки наркотиков. Эту же пагубную страсть Тихонова она называла причиной краха их семьи. От Варлей у Мордюковой есть внук Василий, но она его не признавала.
От второй невестки у покойной актрисы есть еще один внук Владимир. Но тем не менее наследство Нонна Мордюкова оставила сестре.
Фото и видео: Mikola Gnisyuk, Igor Gnevashev, Russian Look, Anton Kavashkin/ Global Look press, кадры фильма «Родня»
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