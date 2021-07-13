Пропала без вести: 85-летнюю сестру Нонны Мордюковой не могут найти с апреля

И вот уже несколько месяцев Наталья Катаева не выходит на связь. Об этом в программе «Пусть говорят» рассказала ее экс-невестка Лилиана Новикова. Она сообщила, что хотела по телефону поздравить бывшую свекровь с 85-летием, но не смогла до нее дозвониться. «Мы не знаем, где она. Все телефоны заблокированы», — поведала Новикова.

На вопрос, почему близкие до сих пор не обратились в полицию, Новикова ответила, что они были уверены, что рядом с Натальей Катаевой находятся люди, которым можно доверять.

У Нонны Мордюковой был единственный сын Владимир, которого она родила в 13-летнем браке с Вячеславом Тихоновым. Владимир, как и его знаменитые родители, стал актером. Он даже снимался с матерью. Но в 1990-м 40-летний актер внезапно скончался. Его бывшая жена Наталья Варлей утверждала, что смерть могла случиться от передозировки наркотиков. Эту же пагубную страсть Тихонова она называла причиной краха их семьи. От Варлей у Мордюковой есть внук Василий, но она его не признавала.

От второй невестки у покойной актрисы есть еще один внук Владимир. Но тем не менее наследство Нонна Мордюкова оставила сестре.