Константин Меладзе ищет замену Эрике Герцег из «ВИА Гры»
31-летняя Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра» чтобы заняться сольной карьерой.
В четверг, 14 мая, продюсерский центр MeladzeMusic объявил кастинг на вакантное место в группе «ВИА Гра». Эрика Герцег решила покинуть проект, о чем рассказала в одном из прямых эфиров.
Новая участница группы должна обладать яркой и уникальной внешностью, быть харизматичной, «способной зажечь сердца слушателей и стать новым кумиром миллионов». Возраст — от 18 до 25 лет.
Согласно договоренности с продюсерским центром, Эрика будет выступать с группой до конца года.
Фото и видео: Instagram
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