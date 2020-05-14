Константин Меладзе ищет замену Эрике Герцег из «ВИА Гры»

В четверг, 14 мая, продюсерский центр MeladzeMusic объявил кастинг на вакантное место в группе «ВИА Гра». Эрика Герцег решила покинуть проект, о чем рассказала в одном из прямых эфиров.

Новая участница группы должна обладать яркой и уникальной внешностью, быть харизматичной, «способной зажечь сердца слушателей и стать новым кумиром миллионов». Возраст — от 18 до 25 лет.