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Продавец сухого льда предупреждал об опасности погибшего мужа блогера Екатерины Диденко

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валентин прыгнул в бассейн с сухим льдом

Фото: Instagram

Уже несколько дней в Сети и СМИ обсуждают трагедию, произошедшую на дне рождения «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко. Вечеринка превратилась в кошмар после того, как в бассейн насыпали сухой лед. В итоге три человека погибли. Постепенно раскрываются все новые детали смертельного праздника.

Во время покупки сухого льда муж Екатерины Валентин Диденко уверил представителя компании «Полюс холода», доставившего заказ, что знает о всех свойствах вещества и об опасности, которую он может представлять.

Водитель в интервью изданию «360» рассказал, что Диденко купил 60 кг сухого льда и лично принял доставленную покупку.

«Я ему сказал: «Будьте аккуратней там, не обожгитесь не обмерзните, он же холодный». Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает, так как не первый раз сталкивается со льдом, — вспоминает представитель компании. — Он расплатился, расписался и мы попрощались».

Валентин Диденко погиб вместе с еще двумя гостями дня рождения. Они первыми прыгнули в бассейн, где плавал сухой лед. Надышавшись вредными веществами, погибшие потеряли сознание и захлебнулись.

Ранее в Instagram Екатерина Диденко показывала эксперименты мужа с сухим льдом. Девушка гордилась, что супруг сам с помощью подручных средств смог создать это опасное вещество.

Фото и видео: Instagram

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