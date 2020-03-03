Продавец сухого льда предупреждал об опасности погибшего мужа блогера Екатерины Диденко

Во время покупки сухого льда муж Екатерины Валентин Диденко уверил представителя компании «Полюс холода», доставившего заказ, что знает о всех свойствах вещества и об опасности, которую он может представлять.

Водитель в интервью изданию «360» рассказал, что Диденко купил 60 кг сухого льда и лично принял доставленную покупку.

«Я ему сказал: «Будьте аккуратней там, не обожгитесь не обмерзните, он же холодный». Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает, так как не первый раз сталкивается со льдом, — вспоминает представитель компании. — Он расплатился, расписался и мы попрощались».

Валентин Диденко погиб вместе с еще двумя гостями дня рождения. Они первыми прыгнули в бассейн, где плавал сухой лед. Надышавшись вредными веществами, погибшие потеряли сознание и захлебнулись.

Ранее в Instagram Екатерина Диденко показывала эксперименты мужа с сухим льдом. Девушка гордилась, что супруг сам с помощью подручных средств смог создать это опасное вещество.