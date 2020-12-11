Продавец раскрыл секреты в работе супермаркетов, о которых принято молчать
Как уточнил работник одной из сети магазинов в Великобритании — Tesco, все сотрудники гипермаркетов обычно вежливы, добры и понимающие. Проработав много лет в магазине, он раскрыл те вещи, которые каждый продавец и консультант хотели бы сказать посетителям, но не могут из-за правил корпорации.
По его словам, каждый консультант видит людей, собравшихся у торговой точки за несколько минут до открытия, но не имеет права их впускать. Во-вторых, высказывание недовольства кассиру не поможет сделать ему работу быстрее.
«В-третьих, мы боимся спрашивать чье-то удостоверение личности, а потом узнаем, что им 30 лет. Когда я прошу документ, хочу видеть, что вы достаточно взрослые, чтобы купить эту бутылку и делаю это не для удовольствия», — сказал он.
Четвертое, что он хотел бы сказать, флисовая одежда, продающаяся за копейки, очень удобна. «Это не самая лучшая одежда для носки, но в холодные зимние месяцы в ней очень тепло», — говорит он.
Кроме того, кассиров всегда злит, когда покупатель просит сделать скидку на товар с небольшим изъяном. «Вероятно, это просто поврежденная коробка, но я сброшу 10%, чтобы избежать драмы», — уточнил он. Кроме того, они не понимают, когда посетители ругаются из-за платных пакетов. «Я ненавижу самообслуживание больше, чем вы. И нетерпеливое размахивание вашим продуктом перед сканером не облегчит мне жизнь», — резюмировал он.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!