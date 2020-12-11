Продавец раскрыл секреты в работе супермаркетов, о которых принято молчать

«В-третьих, мы боимся спрашивать чье-то удостоверение личности, а потом узнаем, что им 30 лет. Когда я прошу документ, хочу видеть, что вы достаточно взрослые, чтобы купить эту бутылку и делаю это не для удовольствия», — сказал он.

Четвертое, что он хотел бы сказать, флисовая одежда, продающаяся за копейки, очень удобна. «Это не самая лучшая одежда для носки, но в холодные зимние месяцы в ней очень тепло», — говорит он.

Кроме того, кассиров всегда злит, когда покупатель просит сделать скидку на товар с небольшим изъяном. «Вероятно, это просто поврежденная коробка, но я сброшу 10%, чтобы избежать драмы», — уточнил он. Кроме того, они не понимают, когда посетители ругаются из-за платных пакетов. «Я ненавижу самообслуживание больше, чем вы. И нетерпеливое размахивание вашим продуктом перед сканером не облегчит мне жизнь», — резюмировал он.