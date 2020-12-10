Процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры упростят в России

Председатель правительства объяснил, что по новым правилам, для получения денег россиянам нужно будет заполнить электронное заявление в личном кабинете системы Федеральной налоговой службы.

Система сама сможет направлять запросы в банк, который выдавал кредит на ипотеку. В случае одобрения документов, она автоматически перечислит деньги на счет налогоплательщика. По мнению Мишустина, обновленный порядок не только упростит процесс, но и ускорит его.

«Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а самое главное — при минимальных усилиях заявителя. Средства поступят намного раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас», — подчеркнул он.