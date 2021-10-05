Признал вину и озвучил мотивы: подозреваемый в убийстве студенток заключен под стражу

«Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — передали данные в агентстве «ТАСС».

Ранее было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Однако сегодня, 5 сентября, на сайте регионального следственного управления СК РФ сообщили о возбуждении ряда новых уголовных дел. «В результате комплекса произведенных следственных и процессуальных действий следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"); п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба"), ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем")», — говорится в сообщении.

Поначалу на допросе в Следственном комитете Лазарев утверждал, что не помнит, как убивал девушек, и причин для совершения преступления у него не было, но «иногда он творит вещи, которые сам не может объяснить». Кроме того, подозреваемый рассказал о знакомстве с девушками, якобы встреча была случайной и они сами пригласили его в гости. Однако в ходе следственного эксперимента злоумышленник смог показать, как совершал преступления и отметил, что убийство первой жертвы произошло быстро. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По информации Telegram-канала SHOT Александр Лазарев заявил и о другой причине преступления. Он отметил, что был знаком с ними ранее, и заявил, что убил студенток после того, как они якобы начали вымогать у него деньги за проведенную ночь и требовали 50 тысяч рублей. В полиции этим словам не поверили, поскольку злоумышленник и ранее был судим за убийство и разбой, а на допросах выдумывал ложные объяснения своего поступка.