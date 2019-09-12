«Приятно, ура»: Дарья Мороз похвасталась званием «Заслуженный артист Российской Федерации»

В этот четверг, 12 сентября, в Российском фонде культуры состоялась торжественная церемония вручения званий «Заслуженный артист Российской Федерации». Одной из удостоившихся этой чести стала актриса Дарья Мороз.

«С корабля на бал. С утра была съемка, а потом я наконец-то получила свое звание "Заслуженной артистки России". Приятно. Ура. Надеюсь, это действительно заслуженно», — поделилась она эмоциями в «сториз» своего Instagram.

«Хотела еще уточнить: наконец-то — не потому, что "ооо, наконец-то", а потому что я примерно пять раз не могла прийти на эту церемонию награждения. Я просила за это прощения, не совпадали графики. А сейчас... поэтому "наконец-то". Даже не знаю, как к этому относиться. Но явно с улыбкой», — добавила она.

Министр культуры РФ Владимир Мединский присвоил эти звания балерине Оксане Кардаш, певице Ирине Понаровской, а также актерам Леониду Барацу, Александру Демидову, Камилю Ларину и Ростиславу Хаиту из «Квартета И».