«Пришло время двигаться дальше»: Константин Меладзе распустил группу MBAND

«Сложно представить человека, который не знает песню «Она вернётся». Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу «Хочу к Меладзе». Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND. Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый - свою. Следите за новостями. Спасибо, что остаетесь с нами», — такое сообщение появилась на официальной странице продюсерского центра Константина Меладзе в Instagram.