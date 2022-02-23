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Пришла беда, откуда не ждали: чем одноразовые маски угрожают человечеству

В связи с коронавирусом человечество использует порядка 129 миллиардов масок в месяц, что приблизительно равняется трем миллионам в минуту. Огромное количество отходов средств индивидуальной защиты стало беспокоить ученых и защитников природы. По их мнению, одноразовые маски, сделанные из пластика, стали токсичной бомбой замедленного действия.
Пришла беда, откуда не ждали: чем одноразовые маски угрожают человечеству

Данное положение дел приведет к экологической катастрофе. Под угрозой окажутся животные, морские обитатели и сами люди, поскольку маски отравляют воду. Профессор химической инженерии в Университете Суонси в Уэльсе Сарпер Сарп провел исследование, в ходе которого выяснил, что маски, попадая в воду и разлагаясь там, выделяют как микро-, так и наночастицы пластика и тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, медь и даже мышьяк. Об этом пишет Insider.

Перечисленные выше наночастицы из-за своего маленького размера способны разрушать клеточные стенки и повреждать ДНК, предупредил эксперт. Однако, по его данным, маски вместе с прочим мусором уже попали в водостоки, а значит, и их вредоносные вещества уже могут загрязнить питьевую воду и попасть в организм человека.

Фото: freepik.com

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