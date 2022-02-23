Пришла беда, откуда не ждали: чем одноразовые маски угрожают человечеству

Данное положение дел приведет к экологической катастрофе. Под угрозой окажутся животные, морские обитатели и сами люди, поскольку маски отравляют воду. Профессор химической инженерии в Университете Суонси в Уэльсе Сарпер Сарп провел исследование, в ходе которого выяснил, что маски, попадая в воду и разлагаясь там, выделяют как микро-, так и наночастицы пластика и тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, медь и даже мышьяк. Об этом пишет Insider.