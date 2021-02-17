Принцессу Дубая два года удерживают в заточении и охраняют 30 полицейских
Фото: instagram.com/latifamrm1
По данным источников, об этом дочь правителя Дубая сообщила в снятом тайком видео для документального фильма телеканала BBC. 35-летняя женщина в ролике рассказывает о том, что ее насильно удерживают на вилле. Узницу охраняют 30 полицейских. Девушка призналась, что не имеет доступа к окнам, постоянно находится одна и не получает помощи врачей.
При этом в последний раз она появлялась на публике в 2018 году. Тогда ее заметили на яхте у берегов Индии. Силовики вернули принцессу в Дубай. Это была ее вторая попытка покинуть ОАЭ, первый раз она пыталась сбежать, будучи подростком, в 2002 году.
В декабре 2018 года женщину навещала комиссар ООН по правам человека, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон. Родственники Латифы убедили ее в том, что дочь премьера больна биполярным расстройством и опасна сама для себя. При этом представитель международной организации не увидел угрозы для безопасности принцессы.
Напомним, политик уже возвращал старшую дочь Шейху Шамсу насильно домой после того, как она сбежала в Великобританию.
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Фото: Instagram/@latifamrm1, pexels.com
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