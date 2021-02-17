Принцессу Дубая два года удерживают в заточении и охраняют 30 полицейских

При этом в последний раз она появлялась на публике в 2018 году. Тогда ее заметили на яхте у берегов Индии. Силовики вернули принцессу в Дубай. Это была ее вторая попытка покинуть ОАЭ, первый раз она пыталась сбежать, будучи подростком, в 2002 году.

В декабре 2018 года женщину навещала комиссар ООН по правам человека, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон. Родственники Латифы убедили ее в том, что дочь премьера больна биполярным расстройством и опасна сама для себя. При этом представитель международной организации не увидел угрозы для безопасности принцессы.

Напомним, политик уже возвращал старшую дочь Шейху Шамсу насильно домой после того, как она сбежала в Великобританию.

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