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Принцессу Дубая два года удерживают в заточении и охраняют 30 полицейских

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Фото: instagram.com/latifamrm1

Премьер-министр Дубая Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум два года назад заключил под стражу свою дочь Шейху Латифу бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, которая пыталась покинуть страну, передает CNN.

По данным источников, об этом дочь правителя Дубая сообщила в снятом тайком видео для документального фильма телеканала BBC. 35-летняя женщина в ролике рассказывает о том, что ее насильно удерживают на вилле. Узницу охраняют 30 полицейских. Девушка призналась, что не имеет доступа к окнам, постоянно находится одна и не получает помощи врачей.

При этом в последний раз она появлялась на публике в 2018 году. Тогда ее заметили на яхте у берегов Индии. Силовики вернули принцессу в Дубай. Это была ее вторая попытка покинуть ОАЭ, первый раз она пыталась сбежать, будучи подростком, в 2002 году.

В декабре 2018 года женщину навещала комиссар ООН по правам человека, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон. Родственники Латифы убедили ее в том, что дочь премьера больна биполярным расстройством и опасна сама для себя. При этом представитель международной организации не увидел угрозы для безопасности принцессы.

Напомним, политик уже возвращал старшую дочь Шейху Шамсу насильно домой после того, как она сбежала в Великобританию.

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Фото: Instagram/@latifamrm1, pexels.com

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