Принц Монако Андреа Казираги стал отцом в третий раз

Оказывается, на днях мамой стала не только Кейт Миддлтон: в другой европейской монаршей семье тоже пополнение. Любопытно, что, как и герцогиня Кембриджская, жена принца Монако Андреа Казираги Татьяна Санто-Доминго родила второго сына. Эту информацию уже подтвердил испанский журнал Hola!.

При этом, в отличие от сына Кейт и Уильяма, имя малыша стало известно сразу — Андреа и Татьяна назвали наследника Максом Ренье в честь его прадедушки, принца Ренье III.