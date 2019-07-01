35-летний принц Иоахим Прусский сыграл пышную свадьбу с матерью своей дочери

В минувшие выходные на одну необычную ячейку общества стало больше. 35-летний принц Иоахим Прусский, праправнук кайзера Вильгельма II, который фактически является лишь потомком короля уже несуществующей империи, женился. Его избранницей стала 35-летняя графиня Ангелина Сольмс-Лаубах. Мероприятие прошло на Майорке, в церкви в Монти-Сион в Пальме.

Невеста выбрала закрытое белое платье и букет из сезонных цветов. Жених разнообразил наряд горчично-желтым жилетом.

Современная графиня занимается дизайном интерьеров. Принц — является сотрудником крупной американской консалтинговой фирмы.

У пары уже есть дочь — принцесса Георгина появилась на свет в сентябре 2018 года.