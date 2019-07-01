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35-летний принц Иоахим Прусский сыграл пышную свадьбу с матерью своей дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Графиня Ангелина Сольмс-Лаубах и принц Иоахим Прусский

Фото: PPE/face to face/globallookpress
Принц Иоахим Прусский и графиня Ангелина Сольмс-Лаубах сыграли свадьбу на Майорке.

В минувшие выходные на одну необычную ячейку общества стало больше. 35-летний принц Иоахим Прусский, праправнук кайзера Вильгельма II, который фактически является лишь потомком короля уже несуществующей империи, женился. Его избранницей стала 35-летняя графиня Ангелина Сольмс-Лаубах. Мероприятие прошло на Майорке, в церкви в Монти-Сион в Пальме.

Невеста выбрала закрытое белое платье и букет из сезонных цветов. Жених разнообразил наряд горчично-желтым жилетом.

Современная графиня занимается дизайном интерьеров. Принц — является сотрудником крупной американской консалтинговой фирмы.

У пары уже есть дочь — принцесса Георгина появилась на свет в сентябре 2018 года.

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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