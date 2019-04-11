Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

А пока пользователи Сети гадают, какого пола будет малыш. Оформление на празднике под названием «baby shower», который будущая мама устроила для подруг, было скорее розовым. А вот упаковка подарков, по сообщениям очевидцев, была голубой.

Как считаете, кто родится у Гарри и Меган?