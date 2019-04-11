Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома. Факт его рождения будущие родители решили скрыть.
«Герцог и герцогиня Сассекские благодарны за добрые пожелания, которые они получают от граждан Великобритании и других стран, пока готовятся к рождению ребенка. Их Королевское Высочество приняла решение сохранить планы, касающиеся появления ребенка на свет, в тайне. Герцог и герцогиня желают поделиться захватывающими новостями со всеми после того, как смогут отпраздновать пополнение в семье с близкими», — сообщили официальные представители пары.
Фото: DailyMail
А пока пользователи Сети гадают, какого пола будет малыш. Оформление на празднике под названием «baby shower», который будущая мама устроила для подруг, было скорее розовым. А вот упаковка подарков, по сообщениям очевидцев, была голубой.
Как считаете, кто родится у Гарри и Меган?
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress