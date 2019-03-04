«Причины неизвестны»: ушла из жизни вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

В Москве от неизвестных пока причин умерла актриса Ирина Цывина, третья жена Евгения Евстигнеева. Об этом сообщила ее коллега и подруга – Ксения Хаирова.
Актриса отметила, что для всех это стало большим шоком и неожиданностью, так как Ирина на здоровье не жаловалась и вела активный образ жизни. «Это все абсолютно неожиданно, мы сами не ожидали. Объяснений не можем найти, она была в полном порядке, здорова, ничто не предвещало беды. Я сама позвонила в морг, мне там это подтвердили. Причины неизвестны, будет вскрытие. Это большая загадка», — рассказала Ксения Хаирова «СтарХиту».
Ирина Цывина много участвовала в общественных мероприятиях, снималась в ток-шоу и общалась с коллегами. Цывина часто рассказывала в программах о своей любви к Евгению Евстигнееву и о жизни с ним. Великого актера не стало в 1992 году. Но Ирина не раз упоминала, что он ей снится.
Ирина Цывина сыграла в 37 фильмах. Известность ей принесла работа в сериалах «Кадетство» и «Ольга».
Актриса родилась 1 июля 1963 года Минске. Окончила школу-студию МХАТ, после играла в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе». У Ирины остались дочь Зинаида и сын Евгений.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram