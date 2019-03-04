«Причины неизвестны»: ушла из жизни вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

В Москве от неизвестных пока причин умерла актриса Ирина Цывина, третья жена Евгения Евстигнеева. Об этом сообщила ее коллега и подруга – Ксения Хаирова.

Актриса отметила, что для всех это стало большим шоком и неожиданностью, так как Ирина на здоровье не жаловалась и вела активный образ жизни. «Это все абсолютно неожиданно, мы сами не ожидали. Объяснений не можем найти, она была в полном порядке, здорова, ничто не предвещало беды. Я сама позвонила в морг, мне там это подтвердили. Причины неизвестны, будет вскрытие. Это большая загадка», — рассказала Ксения Хаирова «СтарХиту».