При каких условиях россиян ожидает ужесточение антиковидных мер, ответил Песков
По словам Пескова, не существует «черты» по числу заболевших, переступив которую Кремль будет принимать решительные меры, поскольку это зависит от возможностей системы здравоохранения.
«Конечно, за истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, и, конечно, сейчас больше технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — рассказал пресс-секретарь президента. Об этом сообщают «Ведомости».
Также Дмитрий Песков отметил, что необходимо активизировать работу по разъяснению населению необходимости вакцинации от коронавируса, для чего потребуется раскрыть россиянам самые трагические факты о негативном влиянии коронавируса. «Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — заявил он.
Между тем в Москве планируют ужесточить проверки по соблюдению антиковидных ограничений в общественном транспорте. Так, количество проверяющих в метро увеличат на 50%. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
По данным специалиста, в настоящее время в наземном транспорте и метро за порядком следят около 400 контролеров, которые только за последние две недели выявили более 20 тысяч нарушений.
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