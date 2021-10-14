При каких условиях россиян ожидает ужесточение антиковидных мер, ответил Песков

По словам Пескова, не существует «черты» по числу заболевших, переступив которую Кремль будет принимать решительные меры, поскольку это зависит от возможностей системы здравоохранения.

«Конечно, за истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, и, конечно, сейчас больше технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — рассказал пресс-секретарь президента. Об этом сообщают «Ведомости».