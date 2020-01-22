Президентом Греции впервые стала женщина. Во главе государства встала 63-летняя Катерина Сакелларопулу, ранее председательствовавшая в верховном суде — госсовете страны. За нее отдали голоса более 200 депутатов из 300.

Президент Греции занимает должность в течение пяти лет. Срок нынешнего главы государства Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта 2020 года. Полномочия президента Греции ограничены представительскими функциями, в то время как основная власть принадлежит премьер-министру.

Катерина Сакелларопулу на пост президента предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис.