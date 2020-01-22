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Президентом Греции впервые стала женщина

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Катерина Сакелларопулу

Фото: Скрин программы Euronews

До этого Катерина Сакелларопулу возглавляла госсовет.

Президентом Греции впервые стала женщина. Во главе государства встала 63-летняя Катерина Сакелларопулу, ранее председательствовавшая в верховном суде — госсовете страны. За нее отдали голоса более 200 депутатов из 300.

Президент Греции занимает должность в течение пяти лет. Срок нынешнего главы государства Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта 2020 года. Полномочия президента Греции ограничены представительскими функциями, в то время как основная власть принадлежит премьер-министру.

Катерина Сакелларопулу на пост президента предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Катерина Сакелларопулу

Фото: Скрин программы Euronews

Катерина Сакелларопулу родилась в Салониках в 1956 году. Образование она получила в Афинском университете, окончив вуз в 1978 году. В 1982 году ее назначили докладчиком Государственного совета. В 1988 году последовало повышение в должности, в 2000-м Катерина Сакелларопулу стала советником, в 2015 году – заместителем председателя суда. Еще через два года ее назначили председателем суда.

Катерина Сакелларопулу живет гражданским браком с адвокатом Павлосом Коцонисом, у нее есть сын от первого брака.

Фото: Euronews, Facebook

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