Презентация всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины» состоялась в Москве

18 августа в Международном выставочном комплексе Art-Space прошла презентация всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины», приуроченной ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Главная цель акции — выразить благодарность защитникам Отечества и подарить особенный знак заботы и единства через кондитерское искусство.

В проекте приняли участие кондитеры: Пайшанбиева Джамила (Москва), Азамат Галина (Мариуполь), Светлана Шингарёва (К алининград/Стамбул), Светлана Алёшина (Видное, МО), Астраханцева Ирина (Москва), Екатерина Николаева (Чебоксары), Елена Шалобаева (Домодедово, МО), Любовь Дианова (Набережные Челны), Синицына Елена (Владимир), Анастасия Филипьева (Красногорск, МО), Ксения Леонтьева (Кронштадт), Ирина Соколова (Балашиха, МО), Марина Марковская (Анапа), Алла Стародубцева (Санкт-Петербург), Наталья Дементьева, Наталья Крыжная (Москва).

Под руководством звездных кондитеров Максима Синицких и Марины Синицкой мастера создали эксклюзивные десерты в цветах российского флага — символ единства, благодарности и заботы о героях.

Также акцию поддержали:

Лариса Ивановна Петрова — заместитель префекта ЦАО г. Москвы

Лям Александр Андреевич — депутат Московской городской Думы

Александр Захарович Болдырев — ветеран боевых действий, участник СВО

В рамках мероприятия прошла закрытая презентация и дегустация десертов. Финалом вечера стал праздничный концерт, где выступили артисты KLEO, Ляма и музыканты лейбла smoothstyle.