Превращаемся из «совы» в «жаворонка»: как изменить режим сна и повысить продуктивность по утрам

Таким образом вполне реально перестроить свои биологические часы, но требуется терпение, предупредила доцент СПбГУ, главный внештатный специалист по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Веселова. «Рекомендации следует соблюдать ежедневно не менее трех недель — именно столько времени необходимо на создание новых нейронных связей и выработки новой привычки», — уточнила она в беседе с агентством «Прайм».

В это время важно строго соблюдать режим дня (даже в выходные); завтракать сразу после пробуждения, обедать в одно и то же время, а ужинать до 19:00; не употреблять кофе и другие бодрящие напитки после 15:00; отказаться от алкоголя; трапезничать не позднее чем за 2-3 часа до отхода ко сну и перенести физическую активность преимущественно на утренние часы, не позднее 15:00.

Также необходимо правильно подготавливаться ко сну: проветривать комнату, принимать теплый душ или ванну с морской солью или успокаивающими аромамаслами, приготавливать одежду и сумку с вечера, устраивать полнейшую темноту (например, использовать светонепроницаемые шторы), откладывать смартфон и выключать телевизор надо по меньшей мере за час до сна.

Если перечисленные рекомендации не помогут, значит, человек относится к тем самым немногим людям с врожденным хронотипом «совы». В таком случае Татьяна Веселова посоветовала составить распорядок дня и найти работу в соответствии с биологическим ритмом.