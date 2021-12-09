Премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь стал отцом — у него родился седьмой ребенок

Новость о пополнении в семье Джонсона сообщила представитель пары. «Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице», — цитирует источник американский портал BBC News.

В августе этого года мы уже сообщали о том, что супруги ожидают пополнения в семье. У Джонсона и Симондс уже есть двухлетний сын Уилфред, который появился на свет за год до того, как влюбленные решили связать себя узами брака.

Также Кэрри делилась в своем блоге Instagram трагической историей о том, что в начале 2021 года она потеряла ребенка во время беременности.

Ранее 57-летний политик уже был дважды женат. В первом браке с сокурсницей Аллегре Мостин-Оуэн у них на свет появился сын Орландо. Со второй супругой — юристом Мариной Уилер они обзавелись четырьмя детьми — двумя дочерьми Ларой и Кассией и двумя сыновьями Майло Артуром и Теодором Аполлом. Еще одна дочь у премьер-министра Британии родилась во время романа с Хеленой Макинтайр, на которой он не был женат.