Премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь стал отцом — у него родился седьмой ребенок
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: xinhua
Новость о пополнении в семье Джонсона сообщила представитель пары. «Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице», — цитирует источник американский портал BBC News.
В августе этого года мы уже сообщали о том, что супруги ожидают пополнения в семье. У Джонсона и Симондс уже есть двухлетний сын Уилфред, который появился на свет за год до того, как влюбленные решили связать себя узами брака.
Также Кэрри делилась в своем блоге Instagram трагической историей о том, что в начале 2021 года она потеряла ребенка во время беременности.
Ранее 57-летний политик уже был дважды женат. В первом браке с сокурсницей Аллегре Мостин-Оуэн у них на свет появился сын Орландо. Со второй супругой — юристом Мариной Уилер они обзавелись четырьмя детьми — двумя дочерьми Ларой и Кассией и двумя сыновьями Майло Артуром и Теодором Аполлом. Еще одна дочь у премьер-министра Британии родилась во время романа с Хеленой Макинтайр, на которой он не был женат.
Фото: Global Look press