«Прекратите травлю»: первый муж Юлии Началовой высказался об их отношениях, ее анорексии и обвинениях в свой адрес

В медиапространстве до сих пор не утихает обсуждение недавнего трагического события — ухода из жизни певицы Юлии Началовой. После того, как ее близкие заявили, что еще в молодости Юлия пережила анорексию, некоторые друзья артистки поспешили обвинить ее первого супруга Дмитрия Ланского в том, что он якобы заставлял ее худеть, а после их тяжелого расставания Началова и вовсе впервые сильно заболела и слегла.

«Все обвинения в свой адрес я отрицаю. Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово: личное. После этого прошла целая жизнь, у Юлии своя, у меня своя», — цитирует музыканта Telegram-канал Mash.