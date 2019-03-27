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«Прекратите травлю»: первый муж Юлии Началовой высказался об их отношениях, ее анорексии и обвинениях в свой адрес

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Началова и Дмитрий Ланской

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40-летний Дмитрий Ланской обратился ко всем неравнодушным после обвинений, прозвучавших в его адрес в Сети и телепередачах.

В медиапространстве до сих пор не утихает обсуждение недавнего трагического события — ухода из жизни певицы Юлии Началовой. После того, как ее близкие заявили, что еще в молодости Юлия пережила анорексию, некоторые друзья артистки поспешили обвинить ее первого супруга Дмитрия Ланского в том, что он якобы заставлял ее худеть, а после их тяжелого расставания Началова и вовсе впервые сильно заболела и слегла.

«Все обвинения в свой адрес я отрицаю. Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово: личное. После этого прошла целая жизнь, у Юлии своя, у меня своя», — цитирует музыканта Telegram-канал Mash.

«Прекратите систематическую травлю меня и моей семьи в СМИ. Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь!» — призвал Ланской в своем обращении к поклонникам и недоброжелателям.

Напомним, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской и Юлия Началова были женаты с 2001 по 2004 год. Сейчас Дмитрий живет в браке с режиссером и актрисой Екатериной Ланской, пара воспитывает дочь Софью и сына Платона.

Больше о Юлии Началовой читайте здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Star Pro

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