Представители лоукостера «Победа» прокомментировали инцидент с недопуском на борт 85-летнего народного артиста СССР Василия Ланового

На 14 февраля у актера Василия Семеновича Ланового была запланирована важная творческая встреча с поклонниками в Ростове-на-Дону, посвященная годовщине освобождения города от захватчиков. Лановой вовремя приехал в один из московских аэропортов, чтобы пройти регистрацию на рейс перевозчика «Победа», но выяснилось: кофр актера по размерам не проходит как ручная кладь. Пока он оплачивал пошлину, регистрация на рейс закончилась, и Василия Семеновича не пустили на борт.

«Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу! Потом еще один наш чемодан не подошел по размерам. Нам сказали, что надо уплатить штраф. Мы ответили, что готовы это сделать, но нам обязательно нужно успеть на этот рейс, так как в Ростове у нас целых два концерта...» — рассказал Лановой каналу «Москва 24».