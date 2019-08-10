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Представители Аллы Вербер впервые назвали настоящую причину ее смерти

Ослабленный иммунитет Аллы Вербер не справился с инфекцией.

«"Доброе утро, дорогие подписчики!" Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим», — гласит сообщение в Instagram.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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