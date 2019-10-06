Представитель Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
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Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк
Поклонники Анастасии Заворотнюк шокированы свежими новостями о состоянии ее здоровья — в Telegram-канале «Только никому» появился скриншот переписки, в которой сообщается, что 5 октября актрисы не стало. Источник уточняет, что информация не является на 100% достоверной, хоть и получена, якобы, от сотрудников клиники, где в последние недели находится звезда сериала «Моя прекрасная няня».
Представители актрисы по-прежнему не делают официальных заявлений. На запрос корреспондента портала StarHit пиар-директор Анастасии опровергла появившиеся слухи лаконичным «Нет».
Напомним, год назад Анастасия Заворотнюк стала мамой, о чем рассказала лишь в марте 2019 года. Затем актриса пропала с радаров светской хроники, а в сентябре этого года выяснилось, что у нее обнаружена злокачественная опухоль мозга.
Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации и желает Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления!
Больше о здоровье Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.
Фото: Instagram, Starface
Видео: YouTube
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