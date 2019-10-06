Представитель Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы

Напомним, год назад Анастасия Заворотнюк стала мамой, о чем рассказала лишь в марте 2019 года. Затем актриса пропала с радаров светской хроники, а в сентябре этого года выяснилось, что у нее обнаружена злокачественная опухоль мозга.

Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации и желает Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления!