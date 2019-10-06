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Представитель Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Заворотнюк

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

6 октября появилась информация о кончине 48-летней кинозвезды.

Поклонники Анастасии Заворотнюк шокированы свежими новостями о состоянии ее здоровья — в Telegram-канале «Только никому» появился скриншот переписки, в которой сообщается, что 5 октября актрисы не стало. Источник уточняет, что информация не является на 100% достоверной, хоть и получена, якобы, от сотрудников клиники, где в последние недели находится звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Представители актрисы по-прежнему не делают официальных заявлений. На запрос корреспондента портала StarHit пиар-директор Анастасии опровергла появившиеся слухи лаконичным «Нет».

Напомним, год назад Анастасия Заворотнюк стала мамой, о чем рассказала лишь в марте 2019 года. Затем актриса пропала с радаров светской хроники, а в сентябре этого года выяснилось, что у нее обнаружена злокачественная опухоль мозга.

Редакция Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации и желает Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления!

Больше о здоровье Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram, Starface

Видео: YouTube

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