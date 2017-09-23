Предполагаемый новый возлюбленный беременной Лопыревой дал первый комментарий о личной жизни

Рунет взбудоражен появлением снимков, на которых 35-летняя Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, гуляет по пляжу в Майами с молодым человеком, внешне очень похожим на российского бизнесмена Игоря Булатова.

Пикантности ситуации придает тот факт, что многие полагали, что Игорь женат на дочери своего босса, президента «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. У пары двое детей, причем младшей дочке Амели нет еще и года. Однако выяснилось, что счастливая поначалу семья распалась.