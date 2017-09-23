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Предполагаемый новый возлюбленный беременной Лопыревой дал первый комментарий о личной жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

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Вице-президент «Ташир Групп» Игорь Булатов был вынужден объясниться перед публикой.

Рунет взбудоражен появлением снимков, на которых 35-летняя Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, гуляет по пляжу в Майами с молодым человеком, внешне очень похожим на российского бизнесмена Игоря Булатова.

Пикантности ситуации придает тот факт, что многие полагали, что Игорь женат на дочери своего босса, президента «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. У пары двое детей, причем младшей дочке Амели нет еще и года. Однако выяснилось, что счастливая поначалу семья распалась.

Публикация от @eteri_p

«Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — заявила в интервью журналу Tatler официальный представитель Булатова Евгения Вячеславова.

Виктория Лопырева тем временем продолжает выкладывать в свой Instagram фото, сделанные в Майами (говорят, именно там ее ребенок и появится на свет), но не показывает своего спутника и ничего о нем не рассказывает.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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