Предполагаемый новый возлюбленный беременной Лопыревой дал первый комментарий о личной жизни

Рунет взбудоражен появлением снимков, на которых 35-летняя Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, гуляет по пляжу в Майами с молодым человеком, внешне очень похожим на российского бизнесмена Игоря Булатова.
Пикантности ситуации придает тот факт, что многие полагали, что Игорь женат на дочери своего босса, президента «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. У пары двое детей, причем младшей дочке Амели нет еще и года. Однако выяснилось, что счастливая поначалу семья распалась.
«Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — заявила в интервью журналу Tatler официальный представитель Булатова Евгения Вячеславова.
Виктория Лопырева тем временем продолжает выкладывать в свой Instagram фото, сделанные в Майами (говорят, именно там ее ребенок и появится на свет), но не показывает своего спутника и ничего о нем не рассказывает.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram