Предначертано судьбой: как имя влияет на личную жизнь и карьеру человека

Многие эксперты считают, что важна алфавитная позиция первой буквы имени, поскольку такие дети окажутся, например, отличниками в школе. В то же время дети, названные на последние буквы, обычно чрезмерно импульсивны в действиях.

Как передает «Пятый канал», имя может как помочь в работе, так и наоборот. Согласно исследованию, когда инициалы человека совпадают с названием компании, увеличивается шанс успеха в карьере. В результате других трудов ученых выяснилось, что необычные и редкие имена порой пугают работодателей. А немецкие эксперты обнаружили, что люди, чьи фамилии были Кайзер или Кениг, которые означают «император» и «король» соответственно, занимали руководящие должности.

Кроме того, по карьерной лестнице высоко продвинутся мужчины с короткими именами, а женщины, напротив, с длинными. Тогда как в личной жизни удачные отношения ожидают людей, названных на одну и ту же букву.