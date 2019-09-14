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Правую часть тела Анастасии Заворотнюк парализовало

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Ранее актрису ввели в медикаментозную кому.

Вторые сутки внимание общественности и СМИ приковано к здоровью Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали ту же болезнь, что и у Жанны Фриске, - опухоль мозга.

Анастасия Заворотнюк танцует с мужем Петром Чернышевым

Семья и представители актрисы долго не комментировали ее состояние, но вчера стало известно, что 48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

В ночь с 13 на 14 сентября у Заворотнюк началось воспаление легких, с которым организм сам справиться не может. Поэтому Анастасию ввели в искусственную кому.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало. На фоне тяжелой болезни у актрисы отказала правая часть тела. Медики все еще рассматривают возможность операции, но пока взвешивают все риски.

Накануне супруг актрисы - фигурист Петр Чершышев заявил, что уходит из ледового шоу «Руслан и Людмила», чтобы все время находится рядом с женой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Starface

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