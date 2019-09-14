Правую часть тела Анастасии Заворотнюк парализовало

Вторые сутки внимание общественности и СМИ приковано к здоровью Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали ту же болезнь, что и у Жанны Фриске, - опухоль мозга.
Семья и представители актрисы долго не комментировали ее состояние, но вчера стало известно, что 48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
В ночь с 13 на 14 сентября у Заворотнюк началось воспаление легких, с которым организм сам справиться не может. Поэтому Анастасию ввели в искусственную кому.
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало. На фоне тяжелой болезни у актрисы отказала правая часть тела. Медики все еще рассматривают возможность операции, но пока взвешивают все риски.
Накануне супруг актрисы - фигурист Петр Чершышев заявил, что уходит из ледового шоу «Руслан и Людмила», чтобы все время находится рядом с женой.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!