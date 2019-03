«Повторяться не люблю»: Сергей Лазарев отреагировал на критику своей песни для «Евровидения-2019»

Клип на официальном канале артиста в YouTube уже собрал почти 1,5 миллиона просмотров. Там также есть положительные комментарии от пользователей из таких стран как Испания, Греция, Дания, Нидерланды, Сербия, Турция, Польша, Молдова, Украина, Беларусь.

О том, что 35-летний Сергей Лазарев представит Россию на международном песенном конкурсе, стало известно месяц назад. Артист уже представлял нашу страну в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.