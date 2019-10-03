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«Повторяться не люблю»: Сергей Лазарев отреагировал на критику своей песни для «Евровидения-2019»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Лазарев

Фото: Anton Belitsky/globallookpress
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Сергей Лазарев объяснил, почему поедет на конкурс именно с песней «Scream».

В минувшую субботу, 9 марта, популярный певец Сергей Лазарев представил клип на песню, с которой он поедет на «Евровидение». Композиция понравилась его поклонникам, но в Сети появилась и критика. Спустя почти сутки артист поблагодарил публику за отзывы и просмотры. Отреагировал он и на негативные комментарии.

«Свыше 1 млн просмотров за ночь. Клип в трендах на Youtube и получает положительные отзывы. Спасибо) Огромное количество комментариев!! Очень многие пишут одно словосочетание "Мурашки по коже", это большая победа, значит мы достучались до сердец... хотя некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, тк была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 ) что мы успешно и сделали... Ну и не забывайте, что главное это то, что будет происходить в мае на сцене)) спасибо еще раз всем за комментарии и отзывы!! Я ценю каждого!! Продолжайте смотреть, скачивать и поддерживать Scream на всех мировых цифровых площадках. И болейте за Россию», — написал артист.

Клип на официальном канале артиста в YouTube уже собрал почти 1,5 миллиона просмотров. Там также есть положительные комментарии от пользователей из таких стран как Испания, Греция, Дания, Нидерланды, Сербия, Турция, Польша, Молдова, Украина, Беларусь.

О том, что 35-летний Сергей Лазарев представит Россию на международном песенном конкурсе, стало известно месяц назад. Артист уже представлял нашу страну в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram, globallookpress

Видео: официальный канал артиста на YouTube

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