Повереннова в платье-футляре, Милославская в мини и другие звезды на премии «Событие года»

«Актером года» жюри единогласно признало Антона Хабарова, исполнившего главную роль в телесериале «Казанова». Артисту с безупречной точностью удалось сыграть обаятельного советского афериста конца 70-х, создав в одном проекте сразу несколько непохожих друг на друга образов. Антон Хабаров признался, что у него в карьере это первая награда: «Я рад, что "Казанова" сломал стереотипное представление о том, что сериал — это некая несерьезная и случайная вещь, которую можно пропустить и не смотреть. Со мной снимались лучшие актрисы в нашей стране. Я благодарю режиссера, потому что в рамках одной роли я сыграл тринадцать разных образов».