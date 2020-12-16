Повереннова в платье-футляре, Милославская в мини и другие звезды на премии «Событие года»
Фото: Пресс-служба
В числе лауреатов и гостей церемонии вручения премии были: Виктория Исакова, Дарья Повереннова, Александр Петров, Стася Милославская, Алексей Гуськов, Варвара Шмыкова, Анна Чурина, Елена Захарова и многие другие.
По традиции церемонию открыли основатель и главный редактор издания Мария Лемешева и заслуженный артист Вячеслав Манучаров. В узком кругу звездных гостей были объявлены имена лауреатов, которые сумели не поддаться панике в это сложное время и продолжили творить, несмотря на тотальную трансформацию киноиндустрии.
Фото: Пресс-служба
Победы в номинации «Актриса года» удостоилась Виктория Исакова, блистательно сыгравшая романтическую героиню в лирической черно-белой «Нежности», чемпионку по фридайвингу в спортивной драме «Один вдох», киллершу в «Надежде», одну из вершин любовного треугольника в «Трое», капитана полиции в «Человеке из Подольска» и жертву вируса в «Эпидемии».
Принимая награду, Виктория Исакова отметила, что каждая новая премия, полученная актером, ведет к новым достижениям в карьере: «Это признание того, что ты сделал, это некий сигнал, что людям не все равно. И это "не все равно" — самое главное в жизни артиста. Еще хотела бы сказать: да будет кино и чтобы кинотеатры уже наконец работали!».
Фото: Пресс-служба
«Актером года» жюри единогласно признало Антона Хабарова, исполнившего главную роль в телесериале «Казанова». Артисту с безупречной точностью удалось сыграть обаятельного советского афериста конца 70-х, создав в одном проекте сразу несколько непохожих друг на друга образов. Антон Хабаров признался, что у него в карьере это первая награда: «Я рад, что "Казанова" сломал стереотипное представление о том, что сериал — это некая несерьезная и случайная вещь, которую можно пропустить и не смотреть. Со мной снимались лучшие актрисы в нашей стране. Я благодарю режиссера, потому что в рамках одной роли я сыграл тринадцать разных образов».
Фото: Пресс-служба
«Прорывом года» признана актриса Стася Милославская, блеснувшая в ряду лучших российских кинокартин о мире большого спорта. Чтобы сыграть юную фехтовальщицу в экшен-драме «На острие», актриса обучалась азам искусства сабельного боя. В байопике «Стрельцов» Милославская сыграла красавицу комсомолку, жену легендарного советского футболиста. А поклонники многосерийного психологического триллера «Колл-центр» запомнили ее в роли обаятельной возлюбленной одного из героев.
Стася Милославская с восторгом приняла первую в ее карьере и долгожданную награду: «Наверное, со школьных олимпиад по рисованию я не получала наград. Большое спасибо журналу "КиноРепортер"».
Фото: Пресс-служба
Список лауреатов премии «Событие года»:
«Лучшая актриса» — Виктория Исакова;
«Лучший актер» — Антон Хабаров;
«Прорыв года» — Стася Милославская;
«Фильм года» — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского;
«Мастер-класс года» — Алексей Рыбников;
«Продюсеры года» — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк.
Фото: пресс-служба
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