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#Потрирыжего: сочинцы устроили паломничество к памятнику солисту группы «Иванушки International»

Рыжий «Иванушка» приехал на открытие памятника самому себе.

В этот вторник, 20 августа, в Сочи состоялось официальное открытие «памятника рыжему Иванушке» — именно Андрей Григорьев-Апполонов вдохновил создателей и стал прототипом монумента под кодовым названием «Счастливчик». Скульптура появилась на одной из улиц курортного городка несколько дней назад, и после того, как местная газета сообщила об этом, к ней потянулись желающие увидеть все своими глазами — и «потереть рыжего»: говорят, это действие приносит удачу.

Сам Андрей, который находится в городе в рамках концертного тура «Звезды Русского Радио», решил тоже проведать металлического близнеца. «Дорогие отдыхающие и жители города-курорта Сочи! Завтра, 20 августа, по адресу Курортный проспект, дом 6, ровно в 19:00 состоится открытие скульптурной группы СЧАСТЛИВЧИК! Иванушки-Интернешнл будут ждать вас для фотографии на память! И, конечно, куда без песни ТУЧИ! Вход свободный, но места ограничены!) до встречи! #сочи #счастливчик #потрирыжего #наудачу #григорьевапполонов #япамятниквоздвигсебенерукотворный», — анонсировал артист накануне.

В день открытия улица, на которой стоит памятник, была перекрыта. «Он умер? Почему ему поставили памятник?», «А он разве живой?», «Он сюда живьем придёт? Сам?», — всполошились горожане. «Еще одна минута, будем пунктуальными», — успокаивали их организаторы, сдерживая порывы поклонников, прослышавших о мероприятии и желающих прикоснуться к бронзовому «Иванушке».

Вскоре появился и сам артист: «Теперь появилась новая достопримечательность. Встречаемся у Рыжего, трите все, что хотите», — разрешил он.

«Меня позабавило то, что, оказывается, посетители новой сочинской достопримечательности натирают меня на память! Говорят еще, что те, кто хочет стать умнее, трогают моей статуе лоб; герои-любовники для удачи в амурных делах — ширинку; а поэты для вдохновения — грудь», — сообщил он журналистам.

Для всех присутствующих Андрей Григорьев-Апполонов приготовил еще один сюрприз, спев с коллегами по группе самые известные свои песни: «Тучи» и «Тополиный пух».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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