Потрирыжего: сочинцы устроили паломничество к памятнику солисту группы «Иванушки International»

В день открытия улица, на которой стоит памятник, была перекрыта. «Он умер? Почему ему поставили памятник?», «А он разве живой?», «Он сюда живьем придёт? Сам?», — всполошились горожане. «Еще одна минута, будем пунктуальными», — успокаивали их организаторы, сдерживая порывы поклонников, прослышавших о мероприятии и желающих прикоснуться к бронзовому «Иванушке».

Вскоре появился и сам артист: «Теперь появилась новая достопримечательность. Встречаемся у Рыжего, трите все, что хотите», — разрешил он.

«Меня позабавило то, что, оказывается, посетители новой сочинской достопримечательности натирают меня на память! Говорят еще, что те, кто хочет стать умнее, трогают моей статуе лоб; герои-любовники для удачи в амурных делах — ширинку; а поэты для вдохновения — грудь», — сообщил он журналистам.

Для всех присутствующих Андрей Григорьев-Апполонов приготовил еще один сюрприз, спев с коллегами по группе самые известные свои песни: «Тучи» и «Тополиный пух».