Потерявшаяся 44 года назад женщина нашла семью и сестру-близнеца
Дениз, чье настоящее имя Санг-Э, и ее сестра-близнец Санг-Хи заблудились, когда их разлучили на оживленном рынке с бабушкой в июне 1976 года. Ее сестру нашли через три дня и вернули семье. Вторую девочку отправили в приют в двух часах езды от дома. Когда малышка попала в детский дом, ее удочерила американская семья. Новым родителям девочки сказали, что от малышки отказались в больнице.
November 3, 2020
Дениз всегда задавалась вопросом, кто ее биологические родители. Пытаясь выяснить это, она сдала ДНК-тест во время посещения Южной Кореи в 2016 году.
Всего через пару недель после того, как узнала о своих родственниках, Дениз смогла впервые поговорить со своей биологической матерью, сестрой-близнецом и старшим братом по телефону в Zoom.
Мать 46-летней женщины призналась, что никогда не переставала искать и ждать своего пропавшего ребенка. «Я сказала маме, что мне жаль, так как заблудилась и принесла много слез. Я очень благодарна ей за то, что она не сдавалась. То, что случилось со мной невероятно ошеломляет, радует и дает чувство целостности. Мое сердце билось в бешеном ритме. Я не могла поверить, что это происходит. У меня появилась огромная семья, которая любит меня и которую люблю я. Я не могу просить большего», — уточнила Дениз.
Она планирует поехать в Южную Корею, чтобы встретиться с семьей лично.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!