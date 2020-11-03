Потерявшаяся 44 года назад женщина нашла семью и сестру-близнеца

Всего через пару недель после того, как узнала о своих родственниках, Дениз смогла впервые поговорить со своей биологической матерью, сестрой-близнецом и старшим братом по телефону в Zoom.

Мать 46-летней женщины призналась, что никогда не переставала искать и ждать своего пропавшего ребенка. «Я сказала маме, что мне жаль, так как заблудилась и принесла много слез. Я очень благодарна ей за то, что она не сдавалась. То, что случилось со мной невероятно ошеломляет, радует и дает чувство целостности. Мое сердце билось в бешеном ритме. Я не могла поверить, что это происходит. У меня появилась огромная семья, которая любит меня и которую люблю я. Я не могу просить большего», — уточнила Дениз.

Она планирует поехать в Южную Корею, чтобы встретиться с семьей лично.