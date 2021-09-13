Пособия по беременности и другие выплаты, которые станут автоматическими в 2022 году

Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу, заявили в министерстве.

Для налаживания автоматических выплат меняется взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования. «С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа — электронный листок нетрудоспособности. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на эти данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка», — «ТАСС» передал данные Минтруда.