Пособие по безработице будет рассчитываться по-новому: разбираемся, что изменилось

При постановке на учет в центры занятости требуется справка о доходах, полученных за 3 месяца до увольнения, однако у некоторых людей в один из этих месяцев заработок мог оказаться меньше обычного. «По новым правилам месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев — сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному», — сообщил «Российской газете» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В Минтруде уточнили, что пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему заработку: 75% — в первые три месяца, 60% — в следующие четыре, в дальнейшем — 45% заработка. Кроме того, сообщается, максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1 500 рублей. Однако максимальное пособие положено гражданам, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости.