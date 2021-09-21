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Пособие по безработице будет рассчитываться по-новому: разбираемся, что изменилось

Правительство РФ подготовило новое постановление, согласно которому изменится порядок расчета среднего заработка для определения размера пособия по безработице. Так, период, за который учитывается доход, можно будет, например, сдвигать или продлевать в пользу безработного.
Пособие по безработице будет рассчитываться по-новому: разбираемся, что изменилось

При постановке на учет в центры занятости требуется справка о доходах, полученных за 3 месяца до увольнения, однако у некоторых людей в один из этих месяцев заработок мог оказаться меньше обычного. «По новым правилам месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев — сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному», — сообщил «Российской газете» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В Минтруде уточнили, что пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему заработку: 75% — в первые три месяца, 60% — в следующие четыре, в дальнейшем — 45% заработка. Кроме того, сообщается, максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1 500 рублей. Однако максимальное пособие положено гражданам, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости.

Фото: freepik.com