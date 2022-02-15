После тяжелой болезни скончался заслуженный артист РФ Геннадий Митрофанов

По данным из некролога, вышедшего на сайте ВОГ, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь артиста.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в Азербайджанском поселке под названием Порт Ильича. В два года он лишился слуха. Виной тому была тяжелая простуда. Большую часть жизни актер служил столичному Театру мимики и жестов. Он играл в таких спектаклях, как «Где Чарли?», «Ромео и Джульетта» и «Вишневый сад». В 1994 он получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».

Геннадий Митрофанов был мастером жанра клоунады и преуспевал в пантомиме. В его списке регалий есть такая почетная награда, как Гран-при Международного фестиваля клоунады в Киеве.

«Прощай, Артист! В истории театра Геннадий Митрофанов навсегда останется как один из самых ярких и талантливых мастеров сцены. Память о великом артисте будет жить в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Дмитриевича», — написано на сайте ВОГ.