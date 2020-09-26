После авикатастрофы под Харьковом в регионе объявлен день траура

Военно-транспортный самолет АН-26 разбился в Харьковской области при посадке на аэродром города Чугуев поздно вечером в пятницу. Причины случившегося пока неизвестны. На борту находились 20 курсантов Харьковского летного училища и семь членов экипажа. Спастись удалось только двоим молодым людям. Они выпрыгнули из летательного аппарата в последний момент. Сейчас оба доставлены в больницу. Один из курсантов находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Состояние второго оценивается как удовлетворительное.

Региональное правительство приняло решение объявить 26 сентября днем траура по погибшим в авиакатастрофе. «В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту», — говорится в заявлении местных властей.