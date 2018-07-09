Попытка номер пять: Джастин Бибер женится на экс-возлюбленной

Источники портала TMZ сообщают, что во время совместного отдыха на Багамах Бибер привел блондинку в ночной клуб и там преклонил перед ней колено. Мисс Болдуин сказала «Да!».

Но перед этим потрясающим событием телохранители Бибера попросили всех присутствующих убрать телефоны. Теперь поклонникам знаменитостей остается лишь ждать их официальных заявлений.

Фото: Instagram