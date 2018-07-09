logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Попытка номер пять: Джастин Бибер женится на экс-возлюбленной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
24-летний Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца «новой-старой» девушке, 21-летней модели Хейли Болдуин.

Джастин Бибер наконец решил остепениться и жениться, но вы удивитесь — не на Селене Гомес. Пара окончательно рассталась весной этого года, и не так давно Джастин воссоединился с моделью Хейли Болдуин (они встречались в течение нескольких месяцев 2 года назад).

Источники портала TMZ сообщают, что во время совместного отдыха на Багамах Бибер привел блондинку в ночной клуб и там преклонил перед ней колено. Мисс Болдуин сказала «Да!».

Но перед этим потрясающим событием телохранители Бибера попросили всех присутствующих убрать телефоны. Теперь поклонникам знаменитостей остается лишь ждать их официальных заявлений.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни